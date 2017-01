Actualidade

O ex-administrador da farmacêutica Octapharma em Portugal Lalanda e Castro ficou hoje em prisão domiciliária por decisão de um Juiz de Instrução Criminal de Lisboa e impedido de contactar outros arguidos no processo, segundo fonte judicial.

O ex-administrador da farmacêutica Octapharma Paulo Lalanda e Castro estava a ser ouvido no Tribunal de Instrução Criminal, em Lisboa, desde quarta-feira, depois de ser constituído arguido no âmbito do processo 'O Negativo'.

Neste inquérito, dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, investigam-se suspeitas de que Lalanda e Castro e Luís Cunha Ribeiro (ex-presidente do INEM, que estava ligado a procedimentos concursais públicos na área da saúde) terão acordado entre si que este último utilizaria as suas funções e influência para beneficiar indevidamente a Octapharma.