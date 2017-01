Actualidade

O Museu da Casa da Moeda vai estar disponível ao público em www.museudacasadamoeda.pt a partir de segunda-feira, divulgando um espólio de mais de 35.000 moedas e 9.000 medalhas, disse à agência Lusa o seu diretor, Duarte Azinheira.

"O Museu Casa da Moeda é um projeto multidimensional, pois tem a sua expressão fundamental na Internet. Há depois um conjunto de tesouros numismáticos, os mais valiosos da nossa coleção, que estão disponíveis no Museu do Dinheiro [instalado em Lisboa, na ex-igreja de S. Julião], devidamente identificados, e depois terá, como aconteceu no passado, um conjunto de exposições temporárias na Casa da Moeda, em Lisboa", disse Duarte Azinheira.

As exposições temporárias acontecerão no 'site' e, paralelamente, no átrio da Casa da Moeda, em Lisboa, na rua Dona Filipa de Vilhena, onde, na próxima segunda-feira, é apresentada esta plataforma museológica e inaugurada a exposição "Padrões de Poder".