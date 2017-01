Actualidade

A 6.ª edição da Mostra de Ilustração UIVO vai reunir mais de uma centena de ilustrações de 32 jovens artistas portugueses e estrangeiros, a partir de hoje, no Fórum da Maia.

A 6.ª edição tem curadoria de Ema Ribeiro, da Ó! Galeria, do Porto, pretendendo chamar novamente a atenção para a ilustração, criatividade e irreverência dos artistas desta área, disse à agência Lusa Margarida Fonseca, gestora de eventos do espaço Centr'Arte, no Fórum da Maia.

Contactada pela Lusa, a curadora da 6.ª UIVO Ema Ribeiro afirmou que os trabalhos a expor são de temas diversificados e de diferentes técnicas, como digital, grafite ou lápis de cor, carimbos e acrílico.