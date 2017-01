Actualidade

Um de quatro detidos pela GNR numa operação realizada no Alto Minho está indiciado pela prática de pelo menos 23 furtos a residências, disse hoje à Lusa fonte do comando territorial daquela força policial em Viana do Castelo.

Segundo a mesma fonte, o suspeito "está fortemente indiciado pela prática de 23 furtos a residências, mas poderá ser responsável por mais de outras duas dezenas de assaltos realizados nos últimos dois meses, nos distritos de Viana do Castelo e Braga, nomeadamente, no concelho de Barcelos".

O homem, que na altura dos crimes morava em Vila Praia de Âncora, no concelho de Caminha, foi abordado na quinta-feira, em Vila Nova de Cerveira. Após buscas realizadas àquela residência, a força policial conseguiu recuperar "diversos objetos furtados".