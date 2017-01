Actualidade

O ex-autarca António Capucho e a atual vereadora da Câmara de Lisboa Catarina Vaz Pinto foram nomeados para o conselho de administração da Fundação de Arte Moderna e Contemporânea - Coleção Berardo, publica hoje o Diário da República.

De acordo com o despacho n.º 835/2017 do Diário da República, que designa os membros do conselho de administração da Fundação Coleção Berardo por parte do Estado, é também nomeado Elísio Summavielle, presidente da Fundação Centro Cultural de Belém.

Nos termos dos estatutos da Fundação Coleção Berardo, um dos membros do conselho de administração tem obrigatoriamente de ser membro do conselho de administração da Fundação Centro Cultural de Belém e Elísio Summavielle tinha sido nomeado em fevereiro do ano passado para o cargo, em substituição de António Lamas.