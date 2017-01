Actualidade

O CDS só tomará uma posição sobre um decreto do Governo que determine a descida da Taxa Social Única (TSU) se e quando este for apresentado, mas sublinha as reservas do partido no passado sobre a matéria.

"São conhecidas as reservas do CDS no passado sobre a redução da TSU mas o CDS não se pronuncia sobre diplomas que desconhece o conteúdo ou sequer se será apresentado", disse à Lusa fonte da direção.

Na quinta-feira, o PSD anunciou que votará favoravelmente apreciações parlamentares sobre o assunto suscitadas pelos partidos da esquerda para revogar a medida, o que deverá conduzir ao 'chumbo' da descida da Taxa Social Única em 1,25 pontos percentuais aprovada em sede de concertação social, a par do aumento do salário mínimo nacional (SMN) para 557 euros desde janeiro.