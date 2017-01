Actualidade

A uma semana de deixarem a Casa Branca, as filhas do Presidente norte-americano cessante, Malia e Sasha Obama, receberam elogios e conselhos das filhas do ex-presidente George W. Bush.

"Há oito anos, numa noite fria de novembro, nós acolhemos-vos na escadaria da Casa Branca. Vimos a excitação, mas também a desconfiança nos vossos olhos", escreveram as duas gémeas, de 35 anos, Jenna e Barbara Bush, num artigo publicado na quinta-feira à noite na página eletrónica da revista Time.

"Em oito anos, vocês alcançaram tanto. E viram tantas coisas", escrevem as duas irmãs.