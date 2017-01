Actualidade

O economista Manunel Alves da Rocha disse hoje que o Governo de Angola esconde informação ao Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre a percentagem da exportação de petróleo que está reservada ao pagamento dos empréstimos da China.

"Há quem diga que 50% da produção de petróleo está reservada para a China, mas não sabemos. Quanto perguntei ao Ricardo Velloso (chefe das últimas missões do FMI ao país) o que se passa com os empréstimos da China, ele respondeu 'nós não sabemos porque o Governo não nos dá informação'", disse o economista angolano, durante uma apresentação sobre a economia angolana, que decorre hoje em Lisboa.

A intervenção do diretor do CEIC - Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola passou em revista os principais problemas de Angola, um país que está "numa situação muito complicada", disse, nomeadamente no que diz respeito à economia e finanças.