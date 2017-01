Actualidade

O economista Manuel Alves da Rocha disse hoje, numa conferência em Lisboa, que em Angola "há bancos comerciais públicos em situação de pré-falência" e que "a situação presente é de enormes dificuldade para o futuro".

"O sistema bancário angolano atravessa uma situação muito complicada, há bancos que não cumprem determinadas regras internacionais, há bancos comerciais públicos em situação de pré-falência e o próprio governador do Banco Nacional de Angola anunciou que a possibilidade de alguns bancos poderem falir", disse Alves da Rocha, durante uma apresentação feita hoje em Lisboa.

Na intervenção, inserida no ciclo de conferências 'África Lusófona, uma visão prospetiva', organizada pela AIP, o diretor do CEIC - Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola lembrou que "o sistema financeiro é fundamental para que as economias funcionem, para haver empréstimos, crédito, investimento".