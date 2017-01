Actualidade

O diretor do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves (GPIAA), Álvaro Neves, disse hoje que foi "saneado habilidosamente" do cargo pelo Governo e garante que vai lutar pela defesa da sua imagem e integridade profissional.

O Ministério do Planeamento e das Infraestruturas anunciou na quinta-feira a decisão de fundir o GPIAA com o seu congénere ferroviário (GISAF) num organismo único, e a consequente exoneração do diretor do GPIAA "com base no desrespeito do Estatuto do Pessoal Dirigente (do Estado), nomeadamente a observação das determinações do Governo".

"Foi com estupefação e estranheza que encarei a frieza e o desprezo do senhor secretário de Estado das Infraestruturas, numa comunicação bizarra e surrealista, dando a entender que a solução mais óbvia seria colocar o meu lugar à disposição. Como discordei perentoriamente, disse que, se essa era a intenção da tutela, que me apresentassem a exoneração. Estava tudo preparado para o desfecho de me sanearem habilidosamente, alegando que eu não estava alinhado com o projeto da tutela para o GPIAA", contou Álvaro Neves, à agência Lusa.