Actualidade

O presidente da Pharol (antiga PT SGPS), Luís Palha da Silva, disse hoje que o foco é a otimização do valor dos ativos, como a participação na Oi, e a recuperação do máximo valor investido na dívida da Rioforte.

"A estratégia [da Pharol] é a concentração num esforço muito grande de otimização do valor dos poucos ativos que temos, um deles é grande e é a nossa participação na [operadora brasileira] Oi e o segundo é recuperarmos o máximo que pudermos do crédito que temos na Rioforte", disse Luís Palha da Silva, à margem da conferência da Centromarca, que hoje decorreu no Instituto Superior Técnico.

Luís Palha da Silva afirmou que é esse o trabalho que a empresa faz todos os dias e que absorve muito tempo, assim como aos seus advogados.