Mau tempo

O Comando Territorial da GNR da Guarda anunciou hoje que vai proceder ao reforço da vigilância dos idosos do distrito que vivem sós e isolados, devido às baixas temperaturas previstas para a região.

"As patrulhas já tinham uma atenção permanente sobre estas pessoas [idosos que vivem sós e isolados], mas, com as baixas temperaturas, foram planeadas ações direcionadas para o apoio específico", disse hoje à agência Lusa fonte da GNR da Guarda.

Segundo a fonte, aquele Comando Territorial tem "um levantamento feito a nível distrital relativamente a pessoas que foram sinalizadas como mais vulneráveis".