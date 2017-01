Actualidade

O secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado, afirmou hoje que as estatísticas revelam um recuo no pico da gripe sem se ter instalado o caos nas urgências, ao contrário do que alguns anteviam.

"Ao contrário do que se dizia nem se instalou o caos no Serviço Nacional de Saúde (SNS), nem nos hospitais e (nem) os serviços sentem incapacidades de dar respostas", afirmou o governante, no hospital de Macedo de Cavaleiros, um dos pontos de passagem da visita que está a fazer hoje ao distrito de Bragança.

O secretário de Estado da Saúde assegurou que aquilo que se tem assistido nesta semana pelo país fora com a chegada do pico da gripe "é , em todos os serviços de urgência, uma diminuição" da afluência.