Actualidade

Um homem encontrou na quarta-feira 2,15 quilos de folhas de canábis, quando se encontrava a apanhar míscaros numa zona de mato em Oliveira do Hospital, informou hoje a GNR.

"Um senhor andava numa zona de mato, na apanha de míscaros, e ter-se-á deparado com dois sacos que no seu interior tinham folhas de canábis", tendo contactado de imediato o posto territorial da GNR de Oliveira do Hospital, concelho do distrito de Coimbra, disse hoje à agência Lusa o comandante do Destacamento Territorial da Lousã, Filipe Mendes.

A patrulha deslocou-se nesse mesmo dia ao local de Pinheirinho, freguesia de Lourosa, e efetuou a apreensão, às 11:30, dos 2,15 quilos de folhas de canábis - produto "suficiente para mais de 860 doses", informou a GNR.