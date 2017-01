Actualidade

O lucro do Bank of America, a segunda instituição financeira dos Estados Unidos, subiu 5,9% para 17,9 mil milhões de dólares (16,9 mil milhões de euros) em 2016, o valor mais alto desde 2006.

No quarto trimestre do ano passado, os resultados líquidos do banco norte-americano atingiram os 4.696 milhões de dólares, acima dos 3.284 milhões alcançados no mesmo período de 2015, refere em comunicado.

Durante 2016, o Bank of America gerou receitas de 83.701 milhões de dólares, contra 82.965 milhões de dólares em 2015.