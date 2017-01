Actualidade

As vendas a retalho nos Estados Unidos cresceram 0,6% em dezembro e encerraram o ano de 2016 com um aumento de 3,3%, informou hoje o Departamento do Comércio.

A subida registada no último mês do ano, que ficou abaixo das expectativas dos analistas, ficou a dever-se sobretudo a um aumento de 2,4% nas vendas de automóveis, a maior desde abril.

Sem contar com essas vendas, o indicador registou uma subida de apenas 0,2% em dezembro.