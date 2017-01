Actualidade

As filiais em Moçambique dos maiores bancos a operar em África estão já a preparar-se para eventuais consequências que possam surgir se o Governo decidir não pagar a prestação de janeiro sobre os títulos de dívida soberana.

De acordo com a ronda de contactos feita pela agência de informação financeira Bloomberg, o Firstrand e o Standard Bank são alguns dos bancos que já estão a tomar medidas para lidar com as consequências do eventual incumprimento financeiro de Moçambique.

O Standard Bank, o maior emprestador do continente africano, disse que está a manter mais reservas que o legalmente exigido "para fazer face a aumentos de levantamentos em períodos de stress", disse o diretor financeiro, Arno Daehnke.