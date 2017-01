Actualidade

O Tribunal de Santarém condenou hoje uma mulher acusada da morte do filho recém-nascido a 20 meses de prisão efetiva por profanação de cadáver, absolvendo-a do crime de homicídio qualificado por impossibilidade de prova da causa da morte.

O coletivo de juízes deu como provado que a mulher, casada há 19 anos e mãe de quatro filhos, com um histórico de sete interrupções voluntárias de gravidez, escondeu que estava grávida, decidiu não ter qualquer acompanhamento médico e teve o filho em casa, na aldeia de Outeirinho, freguesia de Mouriscas, no concelho de Abrantes, nada fazendo em seu socorro e desfazendo-se do corpo, que atirou ao rio do cimo da ponte entre Alvega e Mouriscas, como a própria confessou.

Condenando a "total frieza e insensibilidade" demonstradas por Liliana Leitão, a presidente do coletivo, Ana Paula Rosa, sublinhou que o facto de o corpo nunca ter aparecido, impossibilitando a realização de uma autópsia, impediu determinar a causa da morte do recém-nascido.