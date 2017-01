Actualidade

A Confederação do Turismo Português (CTP) afirmou hoje que "aguarda serenamente" a decisão do parlamento sobre a redução da Taxa Social Única (TSU) das empresas, alertando que uma alteração do acordo pode levar a uma renegociação.

"A CTP aguarda serenamente a decisão da Assembleia da República sobre esta matéria, mas lembra que uma eventual alteração aos termos deste acordo poderá levar os parceiros envolvidos a rever a sua posição e, consequentemente, a uma renegociação com o Governo de forma a obter medidas compensatórias", afirmam as empresas de turismo, em comunicado.

A redução da TSU para as empresas em 2017 foi acordada em concertação social no âmbito do aumento do salário mínimo, mas motivou a discordância dos parceiros parlamentares à esquerda do PS, com o Bloco de Esquerda e o PCP a admitirem pedir a apreciação parlamentar do acordo alcançado.