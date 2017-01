Actualidade

O processo de canonização da vidente de Fátima Lúcia de Jesus tem a fase diocesana concluída, anunciou hoje a Diocese de Coimbra, em cuja área faleceu em 2005 a religiosa e onde foi aberto o procedimento.

A Diocese de Coimbra revela ainda, numa nota hoje publicada no jornal diocesano 'Correio de Coimbra', que "a sessão solene de clausura do Inquérito Diocesano do Processo de Beatificação e Canonização da Serva de Deus Lúcia de Jesus se realiza a 13 de fevereiro, no Carmelo de Santa Teresa", em Coimbra.

O inquérito diocesano "reúne todos os escritos da Irmã Lúcia, os depoimentos das (60) testemunhas ouvidas acerca da [sua] fama de santidade e das [suas] virtudes heroicas", acrescenta a Diocese de Coimbra.