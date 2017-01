Actualidade

A produção automóvel em Portugal caiu 8,6% em 2016 face ao ano anterior, apesar de ter aumentado em dezembro último, revelou hoje a associação do setor.

De acordo com os dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), a produção aumentou em dezembro último, com 8.749 novos veículos produzidos, mais 33,5% face ao período homólogo de 2015, mas apesar desta subida - que "interrompe a tendência dos meses anteriores, que têm sentido quebras na produção" -, em termos acumulados, "2016 fica 8,6% abaixo do ano anterior".

No mês de dezembro registou-se um acréscimo de 57,9% na produção de ligeiros de passageiros face ao mês homólogo, com mais 6.382 novas viaturas.