Actualidade

A Câmara Municipal do Sabugal, no distrito da Guarda, anunciou hoje que vai iniciar na segunda-feira o projeto do Balcão Único Móvel, com o qual pretende aproximar os seus serviços dos munícipes de todo o concelho.

Segundo a autarquia presidida por António Robalo (PSD), o Balcão Único Móvel, instalado numa viatura, é um equipamento que irá percorrer as várias freguesias do Sabugal, aproximando dos munícipes os serviços já prestados pelo município no Balcão Único instalado no edifício dos Paços do Concelho.

No novo serviço disponibilizado à população, será possível efetuar pagamentos, tratar de assuntos relacionados com águas e saneamento, obras particulares, taxas e licenças, entre outros.