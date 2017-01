Actualidade

Os sindicatos de professores vão pedir a negociação suplementar, depois de terem considerado hoje inconclusivas as reuniões com o Ministério da Educação sobre a vinculação extraordinária e um novo diploma de concursos de colocação.

Ainda sem documento em cima da mesa, os dirigentes sindicais revelaram ter recebido propostas no sentido de serem vinculados aos quadros do ministério os docentes com 12 anos de serviço que estejam colocados este ano letivo em horário anual completo.

Sem números sobre os professores a abranger, os sindicatos desconhecem se a proposta é melhor do que a apresentada na semana passada.