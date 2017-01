Actualidade

Um dos dois argelinos detidos hoje de madrugada após terem fugido na quinta-feira do Aeroporto de Lisboa vai ser expulso do território nacional e o outro fica à guarda do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Segundo um comunicado do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, o argelino Hichem Guellil fica sob custódia do SEF no Centro de Instalação Temporária desta força de segurança, "para condução ao país de origem", o que deverá ocorrer no "mais curto espaço de tempo".

O tribunal considerou, relativamente a este suspeito, que existia "sério e concreto risco de fuga, comprometendo a evolução do processo a que deu início com a sua detenção".