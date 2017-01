Actualidade

A família do jovem agredido em Ponte de Sor e o embaixador do Iraque em Lisboa chegaram hoje a um acordo extrajudicial relativamente ao caso que envolveu os filhos gémeos do diplomata iraquiano, disse à agência Lusa o advogado da vítima.

Segundo Santana Maia Leonardo, o acordo extrajudicial foi celebrado hoje e com este desfecho o "caso fica encerrado" para a família do jovem Rúben Cavaco.

"A vítima considera-se reparada do ponto de vista indemnizatório e moral", acrescentou o advogado, sem, contudo, revelar o valor pago ao abrigo deste acordo extrajudicial assinado por ambas as partes.