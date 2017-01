Dakar2017

O piloto português Paulo Gonçalves (Honda) venceu hoje a 11.ª e penúltima etapa da categoria de motos do Dakar2017 em todo-o-terreno, com Hélder Rodrigues (Yamaha) a terminar no 12.º lugar.

É a primeira vitória portuguesa na edição deste ano do Dakar. Gonçalves terminou os 292 quilómetros cronometrados da ligação entre San Juan e Rio Cuarto com 3:18.47 horas, menos 1.09 minutos do que o espanhol Joan Barreda.

Hélder Rodrigues terminou a tirada em 12.º lugar, com mais 16.46 minutos do que o seu compatriota.