Actualidade

O Plano de Monitorização Costeira (COSMO) hoje apresentado publicamente na Figueira da Foz, vai permitir intervir com mais certeza e segurança no litoral português, disse hoje o ministro do Ambiente.

"Será tudo muito mais robusto depois desta ferramenta estar a funcionar, conseguiremos diminuir bastante a incerteza que temos hoje quando gerimos estes territórios, sabendo que não há soluções universais e gerir o litoral é uma tarefa sem termo" disse João Matos Fernandes aos jornalistas, à margem da sessão que hoje decorreu na autarquia local.

O programa Cosmos, hoje apresentado, é um investimento de cerca de 3,1 milhões de euros na monitorização da costa portuguesa ao longo de três anos, para reunir informação consolidada e sistematizada que poderá ser utilizada por planificadores, projetistas e decisores políticos sobre as intervenções que foram feitas e outras a operar futuramente no litoral.