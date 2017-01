Actualidade

O treinador do Benfica, Rui Vitória, relativizou hoje a vantagem da sua equipa na frente da I Liga de futebol e lembrou que existem ainda muitos jogos para disputar rumo ao objetivo da conquista inédita do tetracampeonato.

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Boavista, a contar para a 17.ª jornada, o técnico dos 'encarnados' considerou que o primeiro lugar e os seis pontos de vantagem sobre o FC Porto e os oito em relação ao Sporting não alteraram a forma de abordar os encontros.

"É um facto que estamos na frente, mas ainda faltam mais jornadas do que aquelas que realizámos. Temos um trajeto ainda muito grande pela frente. Estamos em primeiro, mas nada mais do que isso. Há equipas com planteis de qualidade, que se apetrecharam bem, e temos um trabalho árduo para fazer. Só pensando jogo a jogo é que podemos alcançar os nossos objetivos", afirmou.