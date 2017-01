Actualidade

Rui Vitória, treinador do Benfica, divulgou hoje uma convocatória com 20 jogadores para a receção dos 'encarnados' ao Boavista, no sábado, em partida a contar para a 17.ª jornada da I Liga de futebol.

Face ao desafio de terça-feira frente ao Vitória de Guimarães, para a Taça da Liga, o técnico do Benfica deixou apenas de fora o jovem lateral Yuri Ribeiro, mantendo os restantes elementos na lista.

Assim, continuam de fora os defesas Grimaldo e Eliseu, os médios Fejsa e Celis e o avançado Raul Jiménez, todos por problemas físicos.