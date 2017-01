Autárquicas

A concelhia do PSD do Porto aprovou hoje, por maioria, o nome de Álvaro Almeida para cabeça-de-lista à câmara local nas próximas eleições autárquicas, indica um comunicado daquela estrutura.

"Reunidos no dia 13 de janeiro de 2017, os membros eleitos da Comissão Política Concelhia do PSD do Porto aprovaram por maioria (15 votos a favor e um contra) o professor Álvaro Santos Almeida como candidato pelo PSD a presidente da Câmara Municipal do Porto nas próximas eleições autárquicas", refere a concelhia do PSD do Porto.

Em comunicado, assinado pelo presidente Miguel Seabra, a concelhia explica que "o processo de ratificação do candidato segue agora o curso estatutário para aprovação na Comissão Política Distrital do Porto e, posteriormente, para aprovação pelo senhor presidente do PSD, Pedro Passos Coelho".