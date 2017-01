Actualidade

Os moradores da freguesia do Parque das Nações, em Lisboa, vão manifestar-se no domingo contra o cheiro proveniente de uma obra do hospital CUF Descobertas, pois receiam que esteja em causa a saúde pública.

"Quando as obras se iniciaram, em setembro ou outubro de 2015, não existiam cheiros", afirmou à agência Lusa Célia Simões, presidente da associação de moradores "A Cidade Imaginada Parque das Nações" (ACIPN).

Porém, "nas últimas semanas tem sido todos os dias, e o cheiro acentuou-se na intensidade e no número de horas e dias em que se sente", disse a munícipe.