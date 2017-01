Actualidade

A investigação ao caso das agressões dos filhos gémeos do diplomata iraquiano a um jovem de Ponte de Sor vai prosseguir, apesar do acordo extrajudicial hoje anunciado entre as partes, disse à agência Lusa a Procuradoria-Geral da República (PGR).

"O Ministério Público não se pronuncia sobre acordos extrajudiciais. O inquérito corre os seus termos, estando em curso a apreciação da documentação recebida do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a 06 de janeiro", explica a PGR, numa resposta escrita enviada hoje à noite.

A família do jovem agredido em Ponte de Sor, distrito de Portalegre, e o embaixador do Iraque em Lisboa, chegaram hoje a um acordo extrajudicial no caso que envolve os filhos gémeos do diplomata iraquiano, disse anteriormente o advogado da família da vítima, acrescentando que, com este desfecho, "o caso fica encerrado" para a família do jovem Rúben Cavaco.