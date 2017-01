Actualidade

A agência de notação financeira Moody's acordou pagar uma multa de 864 milhões de dólares pelo seu papel na sobreavaliação de obrigações hipotecárias de alto risco antes da crise de 2008, informou o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

"A Moody's não cumpriu com os seus próprios critérios de avaliação de crédito e falhou no seu compromisso com a transparência no período prévio à grande recessão", afirmou em comunicado o procurador-geral adjunto dos Estados Unidos, Bill Baer.

A investigação do Departamento de Justiça, que gerou a multa anunciada na sexta-feira, tinha demonstrado que a Moody's enganou os investidores ao inflacionar a qualidade de créditos hipotecários durante os anos prévios ao colapso financeiro de 2008.