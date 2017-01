Actualidade

O Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, prorrogou na sexta-feira, por mais um ano, o decreto de "emergência nacional", que vigora desde março de 2015 e considera a Venezuela uma "ameaça" para a segurança interna norte-americana.

Segundo a imprensa venezuelana, Barack Obama considera que "não melhorou" a situação que levou à emissão inicial do decreto, já que o Governo do Presidente Nicolás Maduro "continua a minar as garantias de direitos humanos".

A Venezuela continua também a registar "perseguições a opositores políticos, restrições à liberdade de imprensa, uso da violência e violações de direitos humanos", com casos de repressão de manifestantes, detenções arbitrárias de cidadãos e corrupção governamental.