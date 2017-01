Actualidade

A precariedade é a principal característica do jornalismo, defende a presidente do Sindicato dos Jornalistas, segundo a qual a profissão corre o risco de ser feita à base de precários, como nos casos de Rodrigo Cabrita e Cristina Santos.

"As condições de trabalho dos jornalistas" é o tema do painel da manhã de hoje no 4.º Congresso dos Jornalistas e a palavra precariedade surge rapidamente na boca do fotojornalista Rodrigo Cabrita, desde há cerca de um ano a trabalhar em regime 'freelance'.

Para este jornalista, que trabalhou 10 anos na Global Imagens e depois quatro anos no jornal I, as condições de trabalho dos fotojornalistas começaram a degradar-se a partir do momento em que foram dispensando estes profissionais e passando as mesmas funções para os redatores, o que trouxe desinvestimento quer ao nível dos recursos humanos, do material ou do tempo despendido para a execução do trabalho.