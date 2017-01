Actualidade

O ensemble Capella Patriarchal, dirigido por João Vaz, apresenta hoje, às 18:00, na Sé de Évora, em estreia moderna, obras de frei Fernando de Almeida (1600-1660).

Fernando de Almeida, frade natural de Lisboa, que professou no Convento de Tomar, sede da Ordem de Cristo, no ano de 1638, onde subiu ao cargo de visitador, em 1656, e foi mestre de capela do convento, e onde acabaria por falecer a 21 de março de 1660.

O compositor é "um dos últimos representantes da tradição polifonista portuguesa", segundo a editora Althum, que organiza o concerto.