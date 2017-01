Actualidade

Meia dúzia de congressistas democratas anunciaram que vão quebrar a tradição bipartidária de assistir à tomada de posse do Presidente dos Estados Unidos e que no próximo dia 20 não estarão na de Donald Trump.

O representante da Câmara pelo Arizona Raúl Grijalva disse na sexta-feira que, na próxima semana estará a trabalhar no seu distrito eleitoral e que a sua ausência de Washington não pretende ser uma "falta de respeito" mas sim um "desafio" ao homem que "faltou ao respeito a milhões de norte-americanos".

John Lewis, congressista afro-americano pela Georgia e ativista de direitos civis, vai pela primeira vez faltar a uma tomada de posse desde que foi eleito em 1987 e justifica a ausência por não acreditar que Trump é um Presidente "legítimo" após as alegadas tentativas da Rússia de interferir com as eleições norte-americanas.