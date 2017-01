Síria

O grupo extremista Estado Islâmico (EI) lançou hoje uma ofensiva na cidade síria de Deir al-Zor, no leste do país, nas zonas da cidade que estão sob controlo do regime sírio, divulgou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

Os rebeldes lançaram ataques em nove pontos diferentes da cidade e nos seus arredores, segundo a organização não-governamental, depois de dias de preparação.

O OSDH informou que houve grandes explosões em diferentes pontos da cidade durante a madrugada.