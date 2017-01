Actualidade

O ex-vereador da Mobilidade em Lisboa Nunes da Silva, mentor das Zonas de Emissões Reduzidas (ZER), considera que a falta de fiscalização à medida, que proíbe carros antigos no centro da cidade, a torna "mais ficção do que realidade".

"O problema da fiscalização mantém-se e, tanto quanto sei, não foi dado nenhum passo nesse sentido [...]. Penso que as ZER, neste momento, são mais uma ficção do que uma realidade", disse hoje Fernando Nunes da Silva, em declarações à agência Lusa.

As ZER foram criadas em 2011 para diminuir as emissões poluentes em Lisboa, que ultrapassavam as normas europeias e ameaçavam a aplicação de multas ao país. Desde 15 de janeiro de 2015 que os carros com matrículas anteriores a 2000 passaram a estar proibidos de circular, entre as 07:00 e as 21:00 dos dias úteis, no eixo da Avenida da Liberdade à Baixa (a chamada zona 1).