Actualidade

O Exército turco divulgou hoje que desde agosto, quando lançou a operação "Escudo do Eufrates" no norte da Síria, matou 1.518 militantes do grupo extremista Estado Islâmico (EI) e feriu outros 250 rebeldes.

As tropas turcas já controlam 226 povoados no norte da Síria, entre as localidades de Azez e Jarabulus, e 1.870 quilómetros quadrados de território já foram "limpos de grupos terroristas", de acordo com o Estado-Maior do exército num comunicado.

O Governo turco disse que nas últimas semana não recebeu apoio aéreo suficiente por parte da coligação internacional, em especial dos Estados Unidos, na operação que realizaram na cidade de Al-Bab.