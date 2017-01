Actualidade

Um morto e três feridos graves é o resultado de uma colisão frontal entre duas viaturas ocorrida na manhã de hoje no concelho de Miranda do Corvo, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.

O acidente envolveu um ligeiro de mercadorias e um ligeiro de passageiros, cerca das 07:45, na zona de Bairro Novo, na variante à Estrada Nacional 324, entre Miranda do Corvo e Lousã, no distrito de Coimbra, disse a mesma fonte.

A vítima mortal é o condutor do ligeiro de mercadorias, cujo óbito foi declarado pelas equipas da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) que estiveram no local.