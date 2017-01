Actualidade

A GNR deteve 37 pessoas entre as 20:00 de sexta-feira e as 08:00 de hoje, no âmbito de um conjunto de operações de combate à criminalidade e fiscalização rodoviária, informou em comunicado.

Segundo a GNR, das 37 pessoas, 28 foram detidas por condução sob efeito do álcool, quatro por condução sem habilitação legal, dois por tráfico de estupefacientes e outros dois por posse de arma proibida.

No âmbito da operação de combate à criminalidade, a GNR apreendeu 170 doses de heroína, 153 doses de haxixe e duas armas brancas.