Actualidade

O arquiteto e antigo presidente do CCB Carlos Antero Ferreira morreu hoje, aos 84 anos, num hospital em Lisboa, vítima de doença prolongada, informou a família.

Carlos Antero Ferreira, professor da Faculdade de Arquitetura de Lisboa, foi arquiteto, historiador, ensaísta e poeta.

Nascido em Lisboa a 24 de fevereiro de 1932, foi presidente do Centro Cultural de Belém (CCB) entre 1993 e 1996. Foi ainda presidente do conselho de administração e do conselho diretivo da Fundação das Descobertas.