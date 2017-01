Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Ibrahim Gandur, demonstrou hoje a sua satisfação pela decisão dos Estados Unidos em levantar algumas das sanções económicas e financeiras impostas ao país africano.

"A decisão de cancelar as ordens executivas da Administração dos Estados Unidos é o resultado de um diálogo que se estendeu por mais de um ano com o objetivo de alcançar os interesses superiores do Sudão", disse Gandur, num comunicado divulgado hoje por vários meios de comunicação locais.

O Presidente cessante dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou na sexta-feira o levantamento parcial das sanções económicas aplicadas ao Sudão, devido às "ações positivas" de Cartum nos últimos seis meses.