O Tribunal Judicial de Leiria decretou hoje a prisão preventiva de oito dos 16 detidos na operação 'Bottle', que decorreu entre quarta e quinta-feira, realizada pelo Comando da PSP de Leiria, disse à Lusa fonte desta polícia.

Durante a ação policial, foram detidas 16 pessoas, sendo que três delas foram libertadas e notificadas para se apresentarem no tribunal. Os restantes 13 suspeitos foram presentes a um juiz de instrução criminal na sexta-feira. Tendo em conta o número de pessoas, o interrogatório prosseguiu durante a manhã de hoje.

De acordo com fonte policial, oito pessoas vão aguardar julgamento em prisão preventiva e as restantes ficaram com a medida de coação de apresentação semanal ao órgão policial da sua residência.