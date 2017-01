Actualidade

O Presidente francês disse hoje, durante a abertura da 27ª Cimeira África-França, que o seu país estará "sempre ao lado do Mali", após quase quatro anos do início de uma operação militar francesa contra a ofensiva 'jihadista' naquele país africano.

"Eu quero afirmar que a França estará sempre ao lado do Mali até ao culminar do processo de paz, até que o Mali possa estender a sua autoridade em todo o território maliano", afirmou François Hollande, perante cerca de trinta dirigentes africanos.

A intervenção militar no Mali, denominada Operação Serval, foi uma operação militar realizada no norte do país, pelas forças armadas francesas, com apoio logístico dos Estados Unidos e de outros países europeus, que durou entre janeiro de 2013 e agosto de 2014.