Actualidade

A primeira-ministra britânica, Theresa May, deverá esclarecer se quer que o Reino Unido continue a ter acesso ao mercado único e à união aduaneira antes de iniciar as negociações sobre o "brexit", revela um relatório hoje divulgado.

O documento do comité parlamentar que estuda a saída do Reino Unido da União Europeia (UE), esclarece que Theresa May teria de "declarar a sua posição", o mais tardar, em meados de fevereiro para dar tempo suficiente ao Parlamento e aos cidadãos para analisarem a questão.

No documento, o primeiro que se realiza sobre este tema, os deputados referem que deveriam votar o acordo final e apoiar a possibilidade de chegarem a um acordo "provisório", se for necessário.