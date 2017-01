Actualidade

O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, afirmou hoje que PCP e Bloco de Esquerda mudaram de opinião sobre a redução da Taxa Social Única (TSU), notando que no ano passado concordavam com a medida.

"Eu não me lembro de o PCP e de o Bloco de Esquerda terem estado contra a decisão do Governo e eles fizeram a mesma coisa no ano passado", disse o líder social-democrata, na cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos distritais do PSD de Évora.

Pedro Passos Coelho referiu que, este ano, "se a decisão foi tomada e andou para frente, foi porque eles (PS, PCP e Bloco de Esquerda) concordaram", caso contrário a descida da TSU "tinha caído" em 2016.