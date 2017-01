Actualidade

O líder do PSD recusou hoje a nacionalização de qualquer banco "nem por 15 dias nem por três meses", lembrando o caso do BPN, que é "uma casquinha de noz ao lado do Novo Banco".

"Para evitar, desde já, espíritos mais ansiosos que fiquem à espera de condicionar o PSD sobre matérias desta natureza, quero esclarecer que o PSD não dá nenhuma abertura da sua parte para nacionalizar banco nenhum, nem por 15 dias, nem três meses", afirmou Pedro Passos Coelho.

O presidente dos sociais-democratas discursava na cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos distritais do PSD de Évora, que se realizou numa unidade hoteleira do centro histórico da cidade alentejana.