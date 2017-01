Actualidade

As autoridades norte-americanas estão em alerta para possíveis ataques de atiradores ou com camiões ou drones armados durante a tomada de posse de Donald Trump, onde são esperadas cerca de um milhão de pessoas.

Depois de homens inspirados nas ações de grupos extremistas terem matado dezenas de pessoas na Europa em dois ataques com camiões no ano passado, o Governo norte-americano está a planear medidas extraordinárias para prevenir um incidente semelhante na capital norte-americana.

Apesar de Washington estar sempre em alerta contra ataques do Estado Islâmico e da Al-Qaida, nos últimos anos o país tem-se mostrado vulnerável a ataques planeados e realizados por pessoas dentro do país, inspirados mas não orquestrados por extremistas no estrangeiro, indicaram as autoridades.